Чем объясняется неадекватное поведение южно-корейского президента Мун Чжэ Ина при общении с российским президентом Путиным?!

Лидер Южной Кореи ошибочно воспринимает благие намерения за дипломатию. Каким бы искренним ни было его стремление, президенту следовало вести себя осмотрительно, потому что он представляет страну и ее народ, и нанесение урона его престижу равносильно нанесению урона престижу страны

Газета Korea Times опубликовала статью под названием «Moon's Putin mystery» — «Связанная с Путиным загадка президента Муна».

В предисловии к ней говорится так: «Президент ошибочно воспринимает благие намерения за дипломатию».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Хотя и с некоторым опозданием, мы хотели бы поднять тему недавней стычки президента Мун Чжэ Ина с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе саммита, проходившего 6 сентября во Владивостоке, Мун призвал Путина прекратить поставки нефти в Северную Корею с тем, чтобы принудить ее к прекращению своих ядерных и ракетных программ. Путин жестко отклонил просьбу Муна, утверждая, что от такого решения пострадало бы простое северокорейское население. Это было не что иное, как нанесение дипломатического удара президенту, бывшему адвокату по правам человека.

Двумя днями ранее Мун позвонил Путину с тем, чтобы попросить о прекращении поставок нефти Пхеньяну и депортации находящихся в России северокорейских рабочих, чей труд является ключевым источником валюты для обездоленной нации. Кремль заявил, что ситуация на Корейском полуострове должна регулироваться в рамках дипломатии. Заместитель министра иностранных дел РФ, выступая с заявлением, которое могло бы быть истолковано как преднамеренное оскорбление, предостерег от «поспешных шагов», которые могут привести к военному конфликту.

Такая линия поведения Муна не вяжется с его положением в качестве главы государства и не соответствует дипломатическому протоколу.

Каким бы искренним ни было его стремление, президенту следовало вести себя осмотрительно, потому что он представляет страну и ее народ, и нанесение урона его престижу равносильно нанесению урона престижу страны. Двукратное получение недвусмысленного отказа со стороны лидера другого государства за считанные дни должно быть воспринято со всей серьезностью. Можно лишь предположить, что Мун думает, что чудодейственное очарование его неформального подхода может быть автоматически применимым на международной арене и при осуществлении дипломатических связей с великими державами прошлого и настоящего.

Если это так, то президент ошибается».

Российский президент Владимир Путин встретился с южно-корейским президентом Мун Чжэ Ином в рамках Восточного экономического форума, организованного Россией во Владивостоке. По завершению переговоров они вдвоем выступили на совместной пресс-конференции.

Там Владимир Путин охарактеризовал ракетную и ядерную программу Пхеньяна как грубое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и подрыв режима нераспространения оружия массового уничтожения.

В то же время он подтвердил нежелание России вводить новые санкции против Северной Кореи. По его словам, решить проблему Корейского полуострова одними только санкциями и давлением невозможно. Он в своей речи на эту тему сделал акцент на том, что необходимо «сохранять спокойствие как никогда и избегать шагов, которые могут усилить напряженность».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи лидеров РФ и Южной Кореи, сказал, что два президента разошлись во мнениях по вопросу прекращения поставок нефти и нефтепродуктов Корейской Народно-Демократической Республике.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.