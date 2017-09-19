В Астане 71 школа из 84-х перешла на 5-дневку

Астана. 19 сентября. КазТАГ – В Астане из 84 школ 71 перешла на 5-дневку, сообщает пресс-секретарь столичного управления образования Жазира Асанова.

«Поступило указание перейти на 5-дневную учебную неделю. Мы со своей стороны постарались максимально безболезненно перевести все школы на этот режим. Но пока не получается. На сегодняшний день из 84 школ 71 школа перешла на 5-дневное обучение», — написала Ж. Асанова на своей странице в Facebook во вторник.

Однако пресс-секретарь также отметила нюансы нововведения.

«Если школа общеобразовательная, то она с 1 по 11 класс перешла на 5-дневку. Если же школа относится к инновационной – то здесь на полную 5-дневку перешли только 1-4 классы, а другие классы учатся 5 дней, и в субботу у них идет вариативная часть, то есть факультативы и предметы по выбору. 10 школ (5,13,14,24,27,31,40,74,75,57) пока не могут перейти на 5-дневный режим, так как там идет трехсменное обучение», — уточнила Ж. Асанова.

Также, по ее словам, на 5-дневку не перешли школа Зерде и два Казахстанско-турецкого лицея, так как там нет 1-4 классов, а другие классы обучаются по 6 дней в неделю.

«7-8 уроков это те же 5-6 уроков по 45 минут. Касательно перемен, то что сократили, напишите в каких школах. Мы узнаем причину», — отметила Ж. Асанова.

Кроме того, по ее словам, всем школам было рекомендовано «правильно организовать учебный процесс, чтобы максимально комфортно было обучаться детям».

«По обращениям, где это не так, наши специалисты будут выезжать отдельно. Сейчас уже строятся школы, и в перспективе есть на ближайшие 5 лет около 40 новых школ и 10 пристроек. Постепенно эта проблема (трехсменного обучения – КазТАГ) решится. Нужно понимать, что построить школу в один день не получится. Планировалось, что население Астаны должно достичь 1 млн только к 2019 году. А нас уже больше. Миграция и рождаемость. Поэтому и не успевают строить объекты. Сейчас прямо это приоритет. И долго ждать не придется», — подчеркнула Ж. Асанова.

Также, по информации управления образования, этим летом по всем школам был совершен объезд.

«Изменения и все обращения руководства школ были записаны, эти вопросы на особом контроле, поэтому ситуация обязательно будет меняться в лучшую сторону», — сообщила Ж. Асанова.

При этом она рекомендовала родителям по всем вопросам сначала обращаться к руководству школ.

Как сообщало ранее министерство образования и науки РК, решение о введении 5-дневки каждая школа в Казахстане будет принимать индивидуально.

«Например, если в школе занятия идут в одну смену, а также учебные площади и количество кабинетов при двухсменном обучении позволяют заниматься в пятидневном режиме, то школа совместно с попечительским советом или родительским комитетом принимает решение в пользу пятидневки. И подавляющее большинство школ смогут перейти на пять дней учебы. Понятно, что школы, ведущие занятия в три смены, перейти на пятидневку не смогут. Это объективно», — поясняли в МОН.

В ведомстве подчеркивали, что пятидневная учебная неделя вводится для уменьшения нагрузки на учащихся. Также в рамках этой политики на 5 минут сокращается длительность уроков, то есть с нового учебного года длительность урока составит 40 минут.

«При 40-минутной длительности уроков высвобождается 30 минут времени, и когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся увеличивается всего на 10 минут в день, и это, по большому счету, не увеличит нагрузку», — поясняли в министерстве.

Таким образом, нормы максимальной учебной нагрузки – от 24 до 39 часов в 1-11 классах – сохранятся.