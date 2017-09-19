Для иностранных специалистов в Казахстане предлагают ввести 3 вида разрешений на трудоустройство

Астана. 19 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Для иностранных специалистов в Казахстане предлагают применять 3 вида разрешений на трудоустройство, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

«Предлагается применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Первое — это разрешение до одного года на временную работу для работников низкой квалификации в целях ограничения их притока. Оно распространяется на сезонных иностранных работников и трудовых иммигрантов, работающих у физических лиц с ограничением по возрасту — не младше 18 лет — и сохранением уплаты сбора», — сказала Т.Дуйсенова в ходе презентации проекта концепции миграционной политики на заседании правительства во вторник.

При этом она отметила, что разрешение до трех лет на трудоустройство в то же время предлагается выдавать квалифицированным иностранным работникам на участие в реализации приоритетных для страны проектов.

«Разрешение может выдаваться сразу на три года в зависимости от характера реализуемых проектов, вместо нынешнего одного года, пролонгируемого ежегодно», — пояснила министр.

Также предусматривается выдача разрешений на работу квалифицированным иностранным специалистам — на профессиональную деятельность для реализации долгосрочных проектов.

«Эта система справок, которая была введена в текущем году. Предлагается расширить срок действия данных справок с трех месяцев до трех лет. Справка о соответствии квалификации, навыков и умений работника установленным требованиям будет иметь силу до трех лет, и в течение трех лет он может трудоустроиться в Казахстане», — заключила она.