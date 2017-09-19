В минздраве Казахстана назвали главные коррупционные риски в сфере обращения лекарственных средств

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Главные коррупционные риски в сфере обращения лекарственных средств назвал вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании общественного совета ведомства по вопросам борьбы с коррупцией в системе здравоохранения, сообщается на сайте министерства здравоохранения РК.

«Новые антикоррупционные меры в сфере лекарственного обеспечения страны будут базироваться на системном подходе регулирования данных 3-х составляющих: процедуры закупа, формирования цен, определения перечня закупаемых лекарств и их объемов», — сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании общественного совета министерства здравоохранения РК по вопросам борьбы с коррупцией в системе здравоохранения.

«В частности, при формировании цен могут быть такие риски, как завышение цен при регистрации, большое количество нерассмотренных заявлений на их регистрацию и нарушение действующих правил при регистрации цен. При определении перечня закупаемых лекарств и их объемов могут быть: отсутствие прозрачной системы формирования перечня, дублирование препаратов с одинаковым действием, необоснованное сужение технических характеристик для закупа, включение в списки препаратов третьей линии терапии либо без доказанной эффективности. Также при процедуре закупа могут быть такие предпосылки, как большое количество бумажного документооборота и отклонение заявителей на основании экспертных заключений», — пояснил он.

Вице-министр предложил новую модель формирования цен на лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, которая даст увеличение экономической доступности лекарств для населения, расширение объема закупаемых лекарств и охвата обеспечиваемых пациентов государством и исключение коррупционных факторов на уровне регистрации цен.

Также А. Цой подробно остановился на выявленных нарушениях закупа медтехники управлениями здравоохранения регионов в рамках местного бюджета. Как отметил вице-министр, медицинская техника планируется без экспертизы стоимости, технических характеристик и клинико-технического обоснования, тем самым завышена стоимость на общую сумму более Т557 млн; на этапе поставки в договорах закупа не указывается информация о модели, марке и производителях медицинской техники, стране происхождения, что дает возможность поставщикам поставлять медицинскую технику с неполной комплектацией и с худшими техническими характеристиками – 342 единицы медицинской техники на сумму Т5,4 млрд закуплено без указания завода производителя, 173 единицы медицинской техники – на сумму Т2,2 млрд.

Кроме того, не соблюдаются требования правил закупа медицинской техники по обязательному гарантийному сервисному обслуживанию медицинской техники сроком не менее 3-х лет (или 37 месяцев) – 79 единиц на сумму Т633 млн закуплено с гарантийным сервисным обслуживанием 12 месяцев, 247 единицы на сумму Т7,1 млрд – без указания сроков гарантийного сервисного обслуживания; медицинская техника отечественных производителей закупается по завышенной стоимости – 2 единицы медицинской техники закуплены на сумму Т66,8 млн.

Как сообщал ранее минздрав, ценовое регулирование лекарственных средств в Казахстане будет осуществляться через регистрацию цен производителей. То есть каждый производитель будет регистрировать свою цену на свое лекарственное средство на основе цены завода-производителя на территории завода-производителя, без каких-либо затрат. Далее будет регистрироваться цена, которая будет уже в себя включать накладные расходы, которые несет каждый производитель при доставке лекарств в республику, то есть это логистика, таможенные пошлины, оценка безопасности качества и в том числе маркетинг. При этом регулирование цен на лекарственные препараты планируется ввести поэтапно. Начиная с октября 2018 года – на рецептурный отпуск, с 2023 года – для безрецептурного отпуска лекарственных средств.