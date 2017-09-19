В Казахстане разработали концепцию миграционной политики до 2021 г.

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . В правительстве Казахстана представлен проект концепции миграционной политики на 2017-2021 гг., сообщает корреспондент агентства.

«Основными стратегическими целями концепции определены улучшение демографической экономической сбалансированности страны, формирование открытого рынка квалифицированных специалистов на основе использования и временной, и долгосрочной миграции, обеспечение национальной безопасности страны в контексте угроз, ассоциирующих с миграцией. Все эти стратегии являются взаимозависимыми и будут составлять содержательную основу регулирования внешней, внутренней этнической миграции, обеспечивая системность миграционной политики», — сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя документ на заседании правительства во вторник.

По ее словам, при этом в подходы по совершенствованию регулирования внешней миграции будут включать меры, принятые с начала текущего года в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и дополнительные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата страны.

Вместе с тем Т.Дуйсенова обозначила несколько предпосылок, требующих расширения концептуальных основ миграционной политики.

«Одной из них является то, что наша страна в настоящее время становится большим транзитно-миграционным узлом. Вторая – ожидаемые внутренние вызовы от данного процесса. Только за последние пять лет из прибывших в страну иностранных граждан около 300 тыс. прибыло по службе, а еще 204 тыс. составляют казахстанцы, вернувшиеся на родину. Повышаются темпы миграционной активности внутри страны. За отчетный период она выросла в 2 раза», — указала глава ведомства.

Также, как подчеркнула Т. Дуйсенова, «есть демографические дисбалансы».

«В условиях сохранения текущих демографических тенденций население южных регионов к 2050 году увеличится на 5,2 млн человек, а плотность расселения в них будет практически в 4 раза превышать аналогичные показатели северных областей. Сегодня в южных регионах без учета города Алматы проживают 38% населения, а в то время их доля в валовом региональном продукте составляет лишь 17%», — констатировала министр.

«В северных регионах на 29% населения приходится 25% валового регионального продукта. Имеются дисбалансы и в производительности труда. В южных регионах с наивысшей концентрацией населения самая низкая производительность, в северных регионах с низкой плотностью уровень производительности выше. В ближайшие пять лет будет замедляться притока новых работников. Это последствия демографической ситуации начала 90-х годов и связанные с этим сокращения предложений на рынке труда», — заключила она.