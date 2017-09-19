Для развития социального предпринимательства в Казахстане необходимо повышать осведомленность общественности – опрос

Алматы. 19 сентября. КазТАГ – Для развития социального предпринимательства в Казахстане необходимо повышать осведомленность общественности об этом виде бизнеса, сообщает компания «Шеврон» итоги проведенного в июне-августе British Council (Британский Совет) опроса о состоянии социального предпринимательства в РК.

Опрос проводился в рамках проекта «I-SEED: Социальное предпринимательство и образование», реализуемого Британским Советом совместно с компанией «Шеврон». В опросе приняли участие более 200 человек, большинство из них – социальные предприниматели, сотрудники организаций, поддерживающих социальное предпринимательство, а также активисты, которые интересуются этим направлением бизнеса.

«Результаты опроса показали, что основной проблемой социального предпринимательства в Казахстане респонденты считают нехватку информации по данной теме и низкую осведомленность общественности о концепции социального предпринимательства», — говорится в сообщении.

Так, на вопрос о том, что необходимо на данный момент для развития социального предпринимательства в Казахстане, самыми распространенными вариантов ответов были: повышение осведомленности о социальном предпринимательстве (58% респондентов), соответствующая законодательная база (55%), учебные курсы и тренинги по социальному предпринимательству (51%), финансирование со стороны государства (40%), создание единого информационного ресурса о социальном предпринимательстве в Казахстане (40%).

Вместе с тем самыми актуальными направлениями для социальных предприятий в Казахстане участники опроса считают создание рабочих мест для уязвимых слоев населения (78% респондентов), защиту окружающей среды (54%), образовательные услуги (54%), услуги в области здравоохранения (45%).

Также сообщается, что большинство респондентов (70%) дали социальному предпринимательству следующее определение – «это вид бизнеса, где нужно мыслить, как предприниматель, и просчитывать потенциальные риски и возможности, и все расходы и прибыль необходимо оценивать с точки зрения этики и решения той социальной задачи, которую вы для себя выбрали». В то же время 69% респондентов считают, что социальное предпринимательство – это очень сложная концепция, у которой не может быть одного определения.

В своих рекомендациях по дальнейшему развитию социального предпринимательства в Казахстане респонденты отметили необходимость повышать общую гражданскую культуру общества и прививать социальную ответственность школьникам и молодежи; распространять истории успехов социальных предпринимателей Казахстана, создавших устойчивый бизнес; более широко освещать вопросы и проблемы социального предпринимательства в СМИ.

«Мы считаем, что у социального предпринимательства есть существенный потенциал, чтобы способствовать развитию в Казахстане многоотраслевой экономики, и понимание текущей ситуации в сфере социального предпринимательства имеет большое значение. Мы также работаем с нашими партнерами, чтобы поделиться международным опытом, который поможет дальнейшему росту социального предпринимательства в Казахстане», — отметил в свою очередь заместитель директора Британского Совета Роуэн Кеннеди.

Он привел в пример Великобританию, где социальное предпринимательство является одним из самых быстрорастущих секторов экономики: социальные предприятия дают работу более 1 млн человек, их вклад в экономику страны составляет почти 20 млрд фунтов в год.

Проект «I-SEED: Социальное предпринимательство и образование», в рамках которого проводился опрос, реализуется Британским Советом и компанией «Шеврон» с 2013 г. Проект направлен на оказание поддержки социально активной молодежи в Казахстане и создание условий для устойчивого решения социальных проблем через продвижение социального предпринимательства.

Корпорация «Шеврон» осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах мира и работает во всем спектре нефтегазовой промышленности, в том числе в геологоразведке и добыче, производстве, сбыте и транспортировке нефти, производстве и продаже продукции нефтехимии, а также в области производства геотермической и электрической энергии. Кроме того, компания вкладывает инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии и передовых технологий.

«Шеврон» является ведущей частной нефтедобывающей компанией в Казахстане и обладает значительными пакетами акций в двух крупнейших месторождениях страны – Тенгиз и Карачаганак. Корпорация также является крупнейшим частным акционером в Каспийском трубопроводном консорциуме.

British Council – международная благотворительная организация Соединенного Королевства, основанная в 1934 году. Работает в более чем 100 странах по всему миру в сфере искусства и культуры, английского языка, образования и развития гражданского общества. Способствует сотрудничеству и укреплению взаимопонимания между Соединенным Королевством и другими странами.