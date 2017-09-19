Казахстан подписал документ ООН по искоренению сексуального насилия

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Казахстан присоединился к документу Организации Объединенных Наций (ООН) о приверженности искоренению сексуальной эксплуатации и насилия, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров 18 сентября в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке в рамках встречи высокого уровня, посвященной вопросам борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием», — говорится в сообщении МИДа во вторник.

Данный документ предусматривает оказание содействия жертвам насилия, обеспечение высоких стандартов отбора и подготовки персонала, направляемого в миссии ООН, принятие мер в отношении лиц, совершивших акты сексуальной эксплуатации и насилия.

В МИДе также отметили, что выступившие в ходе встречи руководители ООН и главы делегаций подчеркнули важность создания эффективных механизмов реагирования на случаи насилия в миротворческих операциях.