В Павлодаре попавшую под трамвай девочку выписали из больницы

Павлодар. 19 сентября. КазТАГ . – В Павлодаре выписали из больницы девочку, попавшую под трамвай, сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

«Восьмилетняя пациентка выписана из детской больницы. Ее состояние удовлетворительное. Особых рекомендаций в лечебном плане нет. Назначен охранительный режим, при необходимости – консультация психолога», — сообщила пресс-секретарь управления Махаббат Мухамадиева.

Напомним, утром 7 сентября в Павлодаре на перекрестке улиц Ломова и Катаева произошла трагедия: под колеса трамвая попали две сестры, школьницы 10 и 8 лет. Старшая из девочек погибла на месте, младшая в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Полиция начала досудебное расследование, водителя трамвая – 30-летнюю женщину – арестовали на 2 месяца. Известно, что она является матерью пятилетнего ребенка.