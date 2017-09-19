Инфляция в Казахстане за 8 мес. 2017 года составила 7%

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года составила 7%, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Годовая инфляция продолжает замедляться, в августе текущего года составила 7% и находится в пределах целевого коридора. Месячная инфляция второй месяц подряд составляет всего 0,1%», — сказал Р. Даленов на заседании правительства во вторник.

При этом он проинформировал, что уровень безработицы за обозначенный период сохранился на уровне 4,9%.

В то же время заместитель главы ведомства отметил, что в настоящее время приоритетной задачей госорганов и акимов является удержать имеющиеся темпы роста за восемь месяцев текущего года.

«Кроме того, необходимо преломить тренд замедления в строительстве и сельском хозяйстве, а также в отдельных отраслях промышленности. С учетом этого мы ожидаем рост экономики на уровне не менее 3,4% по итогам 2017 года», — заключил Р. Даленов.