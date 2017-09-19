В Карагандинской области видеоконтроль за бывшими осужденными ведут с помощью мессенджера

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Караганда. 19 сентября. КазТАГ – В Карагандинской области видеоконтроль за бывшими осужденными ведут с помощью мессенджера WhatsАpp, сообщил корреспондент агентства.

«В рамках реализации комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в РК на 2017-2019 годы прокуратурой Каркаралинского района реализуется проект «Дистанционный видеоконтроль», который позволяет осуществлять контроль за бывшими осужденными лицами, а также упрощает работу сотрудников служб пробации», — проинформировал пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Нурлан Абжанов во вторник.

Так, по его словам, периодический или постоянный контроль поведения осужденного с помощью видеозвонка и сообщений посредством мессенджера Whatsapp позволяет в любое время проверить местонахождение осужденного, и как он соблюдает приписанные ему ограничения.

«Данная процедура не требует материальных затрат. Исключает необходимость выездов из отдаленных населенных пунктов. Реализация проекта способствует минимизации правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания со стороны подучетных», — отметил Н.Абжанов.

Отмечается, что на сегодняшний день в Каркаралинском районе на учете в службе пробации состоит 51 подучетное лицо, из них дистанционный видеоконтроль ведется в отношении 8 лиц, за 4 месяца текущего года ими нарушений допущено не было.

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