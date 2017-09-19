Казахстан и Россия подписали документ о завершении крупнейшего проекта разоружения

Алматы. 19 сентября. КазТАГ — Государственная корпорация «Росатом» и министерство энергетики Казахстана подписали документы в области сотрудничества в атомной сфере, сообщили в департаменте коммуникаций российской корпорации.

«19 сентября 2017 года в Вене, «на полях» 61-й сессии генконференции МАГАТЭ генеральный директор госкорпорации «Росатом» А. Лихачев и министр энергетики Республики Казахстан К. Бозумбаев подписали два документа в области сотрудничества в атомной сфере», — говорится в сообщении российской корпорации.

В частности, первым подписан протокол к соглашению между правительствами РК и РФ о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года. «Этим документом оформляется успешное завершение реализации крупнейшего в истории человечества разоруженческого проекта», — поясняется в сообщении.

«В результате около 500 тонн оружейного урана, извлеченного из ядерных боеприпасов, размещенных в свое время на территории России и Казахстана, были переведены из оружейного в гражданское качество. В протоколе определены конкретные процедуры, связанные с урегулированием взаимных расчетов по этому проекту», — указывается в сообщении.

Вторым подписанным документом стало соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерно-энергетической сфере.

«Актуальность этого соглашения определяется исторически сложившимся потенциалом взаимодействия атомных энергопромышленных и научных комплексов России и Казахстана. Соглашение призвано обеспечить условия для перевода на качественно новый уровень российско-казахстанского научно-технического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии», — отмечается в сообщении.