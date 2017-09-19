Казахстан не планирует заимствований от МВФ

Астана. 19 сентября. КазТАГ — Казахстан не планирует заимствований от Международного валютного фонда (МВФ), сообщается на сайте главы правительства РК.

Как отмечается, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев во вторник провел встречу с главой миссии по Казахстану Международного валютного фонда Марком Хортоном. В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия с МВФ по макроэкономической и налогово-бюджетной политике, деятельности банковского сектора.

«В настоящий момент Казахстан не планирует заимствование от МВФ. Акцент взаимодействия страны с фондом смещен в сторону привлечения технической помощи с учетом изучения опыта МВФ в работе с лучшими консультантами мира в области макроэкономики, денежно-кредитной и фискальной политики», — говорится в сообщении.

Ранее, в первые годы независимости, Казахстан воспользовался своим правом получения материальной помощи от МВФ. Благодаря положительной динамике развития экономики Республика Казахстан погасила обязательства по кредитным линиям МВФ в мае 2000 года, упоминается в информации.