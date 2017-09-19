Казахстан будет эффективно взаимодействовать и с новым президентом Кыргызстана, заверил Назарбаев

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Алматы встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны – это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Он также отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений, акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.

«Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и вступления вашей страны в ЕАЭС», — заключил глава государства.

В свою очередь О.Бабанов подчеркнул, что кыргызский народ высоко ценит и поддерживает миротворческие усилия Н.Назарбаева.

«В мою бытность премьер-министром Кыргызстана Вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана», — сказал он.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.