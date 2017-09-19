Спецоперация по задержанию группы экстремистов проведена в Шымкенте

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Алматы. 19 сентября. КазТАГ – Спецоперация по задержанию группы экстремистов проведена в Шымкенте, сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области.

«19 сентября ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в г.Шымкент в районе магазина «Гарант» провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений», — говорится в сообщении во вторник.

Так, по версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. При этом перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.

Начато досудебное расследование.

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