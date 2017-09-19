Рост ВВП Казахстана по итогам 8 мес. 2017 г. составил 4,3%

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Рост ВВП Казахстана по итогам 8 месяцев текущего года составил 4,3%, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«После июльского незначительного замедления (4%– КазТАГ) экономический рост, по предварительной оценке, за 8 месяцев текущего года ускорился до 4,3%», — сказал Р. Даленов на заседании правительства во вторник.

По его словам, внешняя торговля выросла почти на треть, инфляция замедлилась и находится в пределах целевого коридора.

«На этом фоне рейтинговые агенства Moody’s и S&P улучшили прогноз суверенного кредитного рейтинга с негативного на стабильный – Moody’s (Baa3), S&P (BBB-), Fitch (BBB)», — проинформировал он.

При этом спикер отметил, что имеются позитивные сдвиги в несырьевом сегменте экономики.

«Отмечается укрепление вклада несырьевого сектора, который составил 2,3 процентных пункта, в то время как вклад сырьевого сегмента составил 1,6 процентных пункта», — заключил Р. Даленов.