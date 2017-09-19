Жители отдаленных населенных пунктов Казахстана смогут получать госуслуги на почте

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Жители отдаленных населенных пунктов Казахстан смогут получать госуслуги на почте, сообщает пресс-служба АО «Правительство для граждан».

«Правительство для граждан» совместно с АО «Казпочта» запустило пилотный проект, благодаря которому жители отдаленных населенных пунктов, в которых нет ЦОНов, могут получить услуги госкорпорации в сельских отделениях АО «Казпочта», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что пока речь идет о 66 государственных услугах, среди которых выдача электронных справок, регистрация рождения ребенка, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком, выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости, выдача военных билетов и их дубликатов (временных удостоверений взамен военных билетов) офицерам запаса и т.д.

Указывается, что этот пилотный проект по оказанию государственных услуг через отделения «Казпочты» позволяет экономить время и средства. Сначала он успешно тестировался на протяжении 2-х месяцев в Восточно-Казахстанской области, после чего было принято решение распространить его на территории всего Казахстана.

«За время тестирования пилотного проекта в отделениях почтовой связи в ВКО было выдано 233 документа. Кроме того, мы получили положительный отклик от граждан и решили распространить его на весь Казахстан. Так, на сегодняшний день жители отдаленных населенных пунктов могут получать услуги корпорации в 1656 отделениях почтовой связи, а значит, им больше не придется выезжать за услугами в райцентры», — отметил председатель «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов.

Для того, чтобы получить госуслугу на почте, сельчанам необходимо предоставить пакет документов, написать заявление на оказание услуги и, при необходимости, оплатить госпошлину. Оператор «Казпочты» примет документы, сформирует пакет и отправит в ближайший центр обслуживания населения, в котором инспектор ЦОН уже оформит услугу и через курьера отправит готовые документы клиенту.