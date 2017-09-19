Астана. 19 сентября. КазТАГ — С крупных разрезов Казахстана коммунальным предприятиям за 8 мес. отгружено 293,7 тыс. тонн угля, сообщила пресс-служба АО «КТЖ – Грузовые перевозки».

«В целом за 8 месяцев текущего года план погрузки угля по сети АО «НК «КТЖ» увеличился по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 20%, или на 10,5 млн тонн. В том числе в адрес коммунально-бытового сектора и промышленных предприятий СКО за 8 мес. этого года с крупных угольных разрезов отгружено 293,7 тыс. тонн (4271 вагон), рост погрузки по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 22%», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

«С разрезов ТОО «Каражыра» и АО «Шубарколь Комир» за 8 месяцев было отгружено 67,9 тыс. тонн (1027 вагонов), рост по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 38%. Положительная динамика погрузки угля сохраняется с мая, с начала подготовки коммунально-бытовых предприятий региона к отопительному сезону 2017-2018 годов», — уточняется в сообщении.

АО «НК «ҚТЖ» предоставляет полувагоны АО «Казтемиртранс» под сезонную погрузку угля грузоотправителям на местах. В этом году увеличение железнодорожного парка под погрузку сезонного твердого топлива составляет 42%, что на 5% больше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что АО «КТЖ – Грузовые перевозки» совместно с министерством по инвестициям и развитию, министерством энергетики и АО «Самрук-Энерго» разработали план мероприятий по обеспечению углем в отопительный сезон 2017-2018 годов, который позволяет решать задачи по подготовке к отопительному сезону.