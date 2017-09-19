Астана. 19 сентября. КазТАГ — В Нидерландах для Казахстана построены буксиры «Эмба» и «Талас», сообщила пресс-служба компании «Казмортрансфлот» (КМТФ).

«15 сентября текущего года в городе Горинхейм (Королевство Нидерландов), на верфи судостроительной группы Damen состоялась торжественная церемония приема двух буксиров «Эмба» и «Талас», — говорится в сообщении компании «Казмортрансфлот» (КМТФ).

«Проект реализуется в соответствие с договором на привлечение заемных средств между Казмортрансфлотом, судостроительной компанией Damen и исламским банком Al Hilal, который включает в себя строительство трех буксиров для КМТФ. Завершение строительства третьего буксира ожидается в 2018 году», — поясняется в сообщении.

Буксиры длиной 27 м и шириной 9 м будут работать в мелководных районах Северного Каспия и выполнять такие функции, как буксировка судов, навигационная помощь, заводка и обработка якорей, а также другие обязанности вспомогательного судна.

Особенностью буксиров является повышенное требование по мощности при ограниченных глубинах в районе проведения работ и ограниченность габаритов судна.

«Новые буксиры значительно расширят спектр услуг, предоставляемых КМТФ в рамках проектов казахстанского сектора Каспийского моря и на других участках прикаспийских государств», — отметил генеральный директор КМТФ Марат Орманов при передаче новых судов.