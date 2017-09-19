Семипалатинский ядерный полигон, музеи АЛЖИР и Долинка вошли в сакральную карту Казахстана

Астана. 19 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Семипалатинский ядерный полигон, музеи АЛЖИР и Долинка включены в сакральную карту Казахстана, сообщил руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.

«Все события, имеющие важную историческую значимость на территории Казахстана, мы стараемся включить, в том числе и трагические. Один из них – это Семипалатинский ядерный полигон. Поэтому в списке сакральных мест у нас есть памятник «Сильнее смерти» в городе Семипалатинск», — сказал Б.Абдыгалиулы на брифинге во вторник.

По его словам, этот образ хотят использовать в качестве памяти о тех трагедиях, которые принес этот полигон, о жертвах и пострадавших.

«Когда мы включаем (объекты – КазТАГ) в список, тем самым мы рассказываем историю. В каждом материале, энциклопедии, карте мы будем рассказывать. Через этот памятник мы передадим всю суть, значимость этого места для нас. Также мы включили, например, такие места как музеи АЛЖИР и Долинка в Карагандинской области. Это места трагической истории нашего народа. Это только начало, мы эту работу еще будем продолжать», — отметил Б.Абдыгалиулы.