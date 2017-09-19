Сменился вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

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Астана. 19 сентября. КазТАГ – Асет Курмангалиев назначен новым вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК, сообщается на сайте главы правительства.

«Постановлением правительства РК вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Рамазанов Арман Каирбекович освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. На должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК назначен Курмангалиев Асет Кабиевич», — говорится в сообщении во вторник.

А.Курмангалиев в разные годы занимал различные должности в структурах министерства обороны РК, Вооруженных сил РК, работал руководителем управления сельского хозяйства Астаны. С февраля 2017 года и до нового назначения являлся генеральным директором РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

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