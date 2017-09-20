Для соединения Наурызбайского района с центром Алматы будет организовано быстрое транспортное сообщение – Назарбаев

Астана. 20 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках рабочей поездки в Алматы посетил акимат и комплекс административных зданий Наурызбайского района города, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, как сообщается на сайте Акорды в среду, глава государства посетил новый административно-деловой центр Наурызбайского района и побеседовал с членами совета ветеранов района.

«Рост численности населения города Алматы требует соответствующего увеличения его площади. Три года назад было принято решение о создании нового Наурызбайского района. За это время для создания соответствующей инфраструктуры уже сделано немало. Будут приняты также необходимые меры для организации удобного и быстрого транспортные сообщения с центром города», — сказал президент Казахстана.

Как сообщается, Н.Назарбаева проинформировали, что в новом районе было построено 2 школы, 3 поликлиники, 17 спортивных и детских площадок, а также 33 детских сада на принципах государственно-частного партнерства. Район на 100% обеспечен газоснабжением.

Кроме этого, аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов доложил Н.Назарбаеву об увеличении налоговых поступлений, росте количества субъектов малого и среднего бизнеса и успешном развитии района на принципах полицентричности.

«С открытием нового административного центра все государственные услуги предоставляются в одном месте. В скором времени здесь появятся новые спортивные и культурные объекты, строится жилье и детские сады», — отметил аким района.

В новом административно-деловом центре Наурызбайского района расположились местный акимат, суд, прокуратура, ЦОН, ЗАГС, «Казпочта», центр выплаты пенсий, управление государственных доходов, юстиции и другие значимые структуры и организации.