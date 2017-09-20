Усилить контроль над строящимися объектами в Казахстане предлагает депутат мажилиса

Астана. 20 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . В Казахстане необходимо усилить контроль над строящимися объектами и повысить ответственность государственных приемщиков при приеме и сдаче жилых комплексов, считает депутат мажилиса парламента РК Магеррам Магеррамов.

«Обращаем внимание правительства на данную проблему и предлагаем принять меры на усиление контроля над строящимися объектами и повысить ответственность приема и сдачи жилых комплексов», — сказал М. Магеррамов, озвучивая депутатский запрос к премьер-министру РК на пленарном заседании палаты в среду.

Он указал, что к депутатам обратились граждане с проблемами, связанными с недобросовестными застройщиками, сдающими дома с множеством строительных дефектов.

«Неоднократно обсуждались вопросы, связанные со строительством проблемных жилых комплексов. Однако акимат лишь информируют жителей о тех компаниях, в которых выявлены нарушения, но при этом нет постоянного контроля застройщиков на всей стадии строительства», — констатировал депутат.

В качестве примера он привел факты по Астане.

«По Астане за прошлый год был выявлен 41 объект, находящийся в списках застройщиков, допустивших грубые нарушения законов РК при строительстве. 14 объектов требуют постоянного контроля в связи с многочисленными жалобами горожан, а также из-за значительного отставания графиков производственных работ и нарушений при строительстве», — пояснил М. Магеррамов.

По его словам, также списки застройщиков, нарушающих нормы строительного законодательства, постоянно пополняются.

«Нарушения кроются в недобросовестном отношении к работе государственных приемщиков в эксплуатацию жилых комплексов. После сдачи объекта люди остаются один на один со сложившейся ситуацией, обивают пороги судебных инстанций, где проблемы не решаются годами», — отметил он.

Кроме того, М. Магеррамов добавил, что проблемы возникают также у КСК.

«Когда застройщики сдают жилые комплексы с большими недоработками, в результате чего проблемы устранения этих недоработок ложатся на КСК. Возникает необходимость дополнительных расходов на ремонт, которые ложатся финансовым бременем на жильцов. Это приводит к конфликтным ситуациям и способствует социальной напряженности», — заключил мажилисмен.