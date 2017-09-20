До Т1 млн будет составлять заработная плата сотрудников МФЦА

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Астана. 20 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан. До Т1 млн будет составлять заработная плата сотрудников международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщил его управляющий Кайрат Келимбетов.

«Размер заплаты — в зависимости от разных должностей — у нас варьируется до 1 млн тенге в месяц», — сказал К. Келимбетов на пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что МФЦА «не может позволить себе высоких зарплат».

«В целом, наверное, всегда интересные вопросы касаются зарплат. Я хотел бы разделить на две части: у нас есть деятельность судей и регуляторов. Мы будем привлекать туда специалистов мирового уровня, и из соответствующих компаний нам помогают выработать тот уровень заработных плат, который будет являться конкурентоспособным. Безусловно, мы не Дубай и не Абу-Даби, для того чтобы позволить очень высокие зарплаты», — пояснил глава центра.

В то же время К. Келимбетов прокомментировал вопрос о собственной оплате труда.

«Что касается заработной платы меня лично, я назначен распоряжением президента, являюсь председателем совета АО «МФЦА», соответственно, это регулируется законодательными актами. Это зарплата не выше, чем в АО «Байтерек» или в фонде «Самрук-Казына», может быть, и того меньше. Более того, у нас нет в соответствии с правилами в этом году ни бонусов, ни премий. Поэтому по поводу моей зарплаты можно не беспокоиться, она вполне доступная», — заверил он.

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