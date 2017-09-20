Казахстан может получить международный грант в $4,5 млн для борьбы со СПИДом

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Казахстан намерен подать заявку в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ) на финансирование ряда соответствующих мероприятий в стране с общим бюджетом $4,5 млн, сообщает пресс-служба Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД.

«С 19 по 22 сентября в Женеве (Швейцария) проводится рабочая встреча по подготовке заявки на финансирование в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ) на 2018-2020 годы. В рабочей встрече принимают участие сотрудники республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, ГФСТМ, казахстанского союза людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

«В эти дни в Женеве обсуждаются важные детали по оформлению заявки нового гранта: мероприятия, бюджет, индикаторы выполнения, схема реализации», — поясняет пресс-служба.

Отмечается, что заявка направлена на укрепление нормативно-правовой базы механизмов финансирования и реализации осуществления мероприятий по ВИЧ среди уязвимых групп населения (УГН), включая схемы осуществления социальных заказов для НПО. В частности, грант необходим стране для создания устойчивого национального ответа на распространение ВИЧ-инфекции путем институционализации системы социальных контрактов для расширения доступа УГН и ЛЖВ к услугам по профилактике, уходу и поддержке.

«Предполагается, что в рамках реализации нового гранта будет выработана эффективная модель реализации профилактических программ среди УГН и ЛЖВ через НПО. Охват профилактическими услугами за счет нового гранта к 2020 году планируется увеличить на 60% для лиц, употребляющих наркотики, на 80% – для работниц секса, на 20% – для мужчин, имеющих секс с мужчинами и на 90% – для ЛЖВ. Это позволит обеспечить уходом и поддержкой эти группы населения, улучшить их приверженность к лечению и снизить темпы эпидемии ВИЧ-инфекции в целом», — отметил генеральный директор РЦ СПИД Бауржан Байсеркин.

По данным пресс-службы центра, реализация гранта планируется в Астане, Алматы и Караганде со второго полугодия 2019 года с общим бюджетом $4,5 млн.