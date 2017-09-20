Казахстанский борец Тенизбаев получил «серебро» Олимпиады-2008 после пересмотра результатов

Алматы. 20 сентября. КазТАГ — Казахстанский борец Нурбахыт Тенизбаев получил серебряную медаль Олимпиады 2008 года после пересмотра результатов, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанский борец греко-римского стиля Н. Тенизбаев получил серебряную медаль летних Олимпийских игр 2008 года, которая была присуждена ему Международным олимпийским комитетом (МОК) после пересмотра результатов соревнований в связи с перепроверкой допинг-проб. (…) Олимпийская медаль борцу была вручена генеральным секретарем НОК РК Данияром Абулгазиным», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как напомнили в комитете, на Олимпийских играх в Пекине Нурбахыт Тенизбаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг, однако в связи с подозрениями спортсменов в употреблении допинга спустя 8 лет результаты всех медалистов пекинской Олимпиады были пересмотрены. После перепроверки проб результат азербайджанского борца Виталия Рахимова был аннулирован, таким образом Н. Тенизбаев стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в Пекине.

Также сертификаты подтверждения обновленных результатов Олимпиады-2008 получили тяжелоатлеты Бахыт Ахметов и Сергей Истомин, занявшие 4-е и 6-е места в категории до 105 кг соответственно.

Кроме того, конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта отметила призеров, тренеров и специалистов комплексно-научных групп национальных сборных команд по боксу, дзюдо, таеквондо, греко-римской и вольной борьбе по итогам чемпионатов мира 2017 года. В общей сложности денежные премии получили 11 спортсменов и 36 тренеров и специалистов сборных команд по видам спорта.