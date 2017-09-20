Казахстанская сторона удивлена реакцией Бишкека на встречу Назарбаева с одним из кандидатов в президенты КР

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Казахстанская сторона удивлена реакцией Бишкека на встречу главы РК Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«20 сентября 2017 года в МИД РК был вызван временный поверенный в делах Кыргызской Республики, которому была вручена ответная нота казахстанской стороны в адрес МИД Кыргызстана со следующим содержанием», — говорится в распространенном в среду тексте документа.

«…Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября т.г. в Алматы встречу президента Республики Казахстан Н.Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики», — указано в тексте.

Как отмечает МИД Казахстана, «встречи главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике». «При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации», — подчеркивается в сообщении.

«Так, 14 августа т.г. в Астане глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Кыргызской Республики, экс-премьер-министром С. Жээнбековым», — напомнили в МИДе.

«Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний главы государства. В ходе вышеуказанных встреч президент РК не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты КР. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в городах Астана и Алматы главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ», — сообщает пресс-служба МИДа.

«Считаем, что подобная реакция МИД КР идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым казахстанская сторона остается приверженной…» — заключается в сообщении.

Напомним, 19 сентября Н.Назарбаев встретился с кандидатом в президенты КР Омурбеком Бабановым.

«Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны – это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды по итогам этой встречи.