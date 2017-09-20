Назарбаев осмотрел строящиеся на частные средства музей и спорткомплекс в Алматинской области

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрел строящиеся на частные средства музей и физкультурно-оздоровительный комплекс в Карасайском районе Алматинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, завершение строительства музея планируется до 1 декабря 2017 года. «Глава государства указал на необходимость отражения в экспозициях музея всех ключевых вех независимости страны, в том числе строительство новой столицы Казахстана – Астаны», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Между тем в физкультурно-оздоровительном комплексе будут расположены залы бокса, борьбы, плавательный бассейн, теннисный корт, тренажерный и универсальный спортивные залы, футбольное поле со стадионом на 1 тыс. мест, а также медицинские кабинеты и кафе.

Кроме того, глава государства в ходе рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область посетил мемориальный комплекс «Батыр бабалар», который расположен на территории Райымбекского сельского округа Карасайского района.

«Н. Назарбаев был ознакомлен с экспозициями мемориального комплекса, которые демонстрируют историю Казахстана, начиная с сакской культуры и заканчивая образованием правительства Алаш орды. Центральная часть мемориала посвящена казахским батырам», — отмечается в сообщении.

Также главе государства была продемонстрирована портретная галерея известных исторических деятелей – ханов, биев, батыров, особо отличившихся в борьбе за независимость страны.