Трассу Атырау-Астрахань в прокуратуре назвали опасным участком

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – 20 сентября прокуратура Атырауской области на координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью подняла вопросы безопасности дорожного движения.

«Согласно анализу, наиболее опасным участком является трасса Атырау-Астрахань, где в текущем году погибло 7 человек, 15 получили различные травмы. Основными причинами ДТП являются недостаточное качество дорог и пассажирских перевозок, нарушение скоростного режима, правил обгона и выезда на встречную полосу. В настоящее время для полноценного обеспечения пассажиров не хватает 178 единиц автобусов», — сказал прокурор области Ернат Сыбанкулов.

По данным прокуратуры, в Атырауской области регулярные межрайонные пассажирские перевозки организованы лишь по маршруту «Атырау-Кульсары», а между областным центром и другими социально значимыми направлениями их нет.

«Из-за этого граждане по основным дорогам — Атырау-Индер, Атырау-Махамбет, Атырау-Құрмангазы, Атырау-Исатай, Атырау-Макат, Атырау-Миялы — вынуждены ездить на незарегистрированных частных такси, увеличивая риск ДТП», — отметил прокурор.

Он также сообщил, что уполномоченному органу нужно наказывать фирмы-перевозчики, где кондукторы требуют оплату за проезд у льготников (школьников, инвалидов), самовольно изменяют направление маршрута и устраивают «гонки», чтобы сократить время проезда.

Как показали результаты анализа, 51% автомобильных дорог Атырауской области требуют серьезного ремонта и находятся в плохом состоянии.

По данным прокуратуры, в этом году удалось снизить количество ДТП на 13,6%, однако их последствия все же не утешительные: в текущем году в ДТП погибли 28 человек и пострадали 181.

По результатам координационного совета, прокурорами подготовлены ряд предложений в акимат области по улучшению ситуации на дорогах, а также готовится ряд предложений по внесению изменений в законодательные акты РК.