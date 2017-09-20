Новый председатель Генассамблеи ООН намерен тесно взаимодействовать с Казахстаном

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Председатель Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак высоко оценил конструктивную роль Казахстана в международных делах, а также выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН, сообщает пресс-служба МИД РК.

Как указывается в сообщении, распространенном в среду, 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке М.Лайчак встретился с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым. В ходе встречи словацкий политик рассказал о 3-х основных приоритетах своего председательства в Генассамблее – предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке генерального секретаря в реформировании ООН, и выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.

Кроме того, во время встречи были затронуты практические аспекты создания международного регионального хаба ООН в Алматы.

Как отмечается, на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Казахстана также встретился с заместителями генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым и по вопросам разоружения Исуми Накомитсу.

«В контексте подготовки к председательству Казахстана в Совете безопасности ООН К.Абдрахманов также провел двусторонние встречи и консультации с министрами иностранных дел Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Бурунди, Гамбии, Габона и Буркина-Фасо. При этом африканские государства выразили признательность Казахстану за последовательную и объективную позицию при рассмотрении в Совбезе ООН пунктов его повестки, затрагивающих интересы развивающего мира», — добавила пресс-служба МИД.