Получение индустриального сертификата в ЕАЭС должно оставаться внутренним делом бизнеса, считает мажилисмен

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Астана. 20 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Получение индустриального сертификата в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно осуществляться в рамках бизнеса, а не зависеть от воли государств-членов, полагает депутат мажилиса парламента РК Альберт Рау.

«Я оставался и остаюсь при своей позиции, что индустриальный сертификат должен быть внутренним делом бизнеса однозначно, чтобы никакой партнер по Таможенному союзу не мог сказать, что государство вдруг один сертификат меняет на другой, это должно решаться в рамках бизнеса. Может, договоримся, чтобы нацпалата или, скажем, ассоциация выдавала своему члену этот сертификат», — сказал А. Рау в ходе форума машиностроителей Казахстана в среду.

В частности, представители горно-металлургической отрасли пожаловались бывшему первому вице-министру по инвестициям и развитию Казахстана, что за последнее время в стране резко снизилось количество предоставляемых и получаемых индустриальных сертификатов. Некоторые из предпринимателей утверждают, что вынуждены проходить сертификацию по 3 раза, особенно после вступления Казахстана в Таможенный союз.

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