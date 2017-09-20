Новый законопроект МНЭ предусматривает сокращение проверок малого бизнеса и требований со стороны госорганов

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве национальной экономики (МНЭ) Казахстана готовят законопроект, благодаря которому сократят число проверок субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Практика показывает, что действующая система государственного контроля и надзора организована таким образом, чтобы только констатировать факты нарушений и применять меры ответственности. Для сокращения излишнего регулирования бизнеса предлагается исключить 24 сферы контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности. Также следует исключить дублирующие и не связанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 165 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности», — сказал заместитель директора департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбек Джакупов в ходе презентации законопроекта по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельностью на площадке НПП «Атамекен» в среду.

Наряду с этим предложено оптимизировать 1137 единиц проверяющих — государственных служащих, сократить 17 654 требований по проверке субъектов предпринимательства из 30 497, или порядка 50%.

«Необходимо также исключить статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 30 статьям Кодекса об административных правонарушениях. В целом принимаемые меры по реформированию государственного контроля и надзора позволят сократить количество проверок к 2018 году на 30%, что составит не более 70 тыс., а к 2020 году – еще на 10%», — добавил А. Джакупов.

По его словам, в конечном итоге единым законопроектом будут внесены изменения и дополнения в 15 кодексов и 103 закона. Данный документ планируется принять уже к концу этого года.