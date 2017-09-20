В связи с капремонтом моста через р. Есентай в Алматы частично перекроют движение транспорта

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Алматы. 20 сентября. КазТАГ — В связи с капитальным ремонтом моста через р. Есентай в Алматы движение транспорта будет частично перекрыто, сообщила пресс-служба городского акимата.

«В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр.Абая от ул. Байтурсынова до ул. Муканова с 22.30 20 сентября до 05.30 21 сентября будет перекрыто», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Между тем временный проезд транспорта будет осуществляться по улицам Сатпаева и Курмангазы.

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