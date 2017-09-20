Президент распорядился активнее наполнять индустриальную зону Алматы новыми проектами

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Президент РК Нурсултан Назарбаев на совещании в Алматы остановился на вопросах по выявлению скрытых резервов роста и недостаточном использовании потенциала в сфере государственно-частного партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.

«Было акцентировано внимание и на снижении объема инновационной продукции, который сократился в два раза», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

«В Алматы сосредоточены все основные вузы страны, в том числе крупнейший технический вуз имени Сатпаева. Однако серьезных инновационных разработок пока мы не видим. Здесь акимат совместно с заинтересованными госорганами должны принять все необходимые меры», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева.

Глава государства напомнил также о созданной в Алматы индустриальной зоне.

«На сегодня в ней зарегистрировано 40 проектов на сумму в 191 млрд тенге. Пока запущен только один проект, 13 находятся на стадии строительства, а по остальным только ведется подготовительная работа. Поручаю акиму увеличить заполняемость индустриальной зоны новыми проектами», — распорядился Н.Назарбаев.

Также для обеспечения роста инноваций Н. Назарбаев указал на необходимость максимального использования потенциала СЭЗ ПИТ «Алатау».

«В ее строительство вложено из бюджета 20 млрд тенге, а привлечено за 12 лет работы СЭЗ всего 22 млрд частных инвестиций. Акимат никак не влияет на ее работу. Пора навести порядок в этом вопросе, обеспечив эффективный контроль за работой СЭЗ», — отметил президент Казахстана.