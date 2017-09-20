Алматы нужны «умная» транспортная система и возрождение института генплана, считает Назарбаев

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Ряд проблемных вопросов развития инфраструктуры Алматы обозначил президент РК Нурсултан Назарбаев, среди них загруженность транспорта и необходимость воссоздания института генплана, сообщила пресс-служба главы государства.

«За последние пять лет в ее (инфраструктуры – КазТАГ) развитие из бюджета вложено более 430 млрд тенге. Построено 30 развязок, введено 330 километров инженерных сетей, последовательно развивается метро. Модернизирована треть исторического центра Алматы. Это радует горожан, развивает экономику, привлекает туристов. Вместе с тем, здесь еще остается много нерешенных вопросов. Прежде всего, это транспортная загруженность города – ежедневно курсирует 700 тыс. автомобилей. Данную проблему необходимо решать путем внедрения элементов «умной» транспортной системы на базе смарт-технологий. Это поможет выстроить эффективную систему транспорта, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной», — сказал президент Казахстана в Алматы на совещании, посвященном развитию города, в среду.

Учитывая рост населения города и постоянное расширение его территории, Н.Назарбаев поднял вопрос целесообразности восстановления института, отвечавшего за разработку генерального плана города.

«За 10 лет город вырос более чем в два раза, созданы два новых района – Алатауский и Наурызбайский. Однако генплан с 2004 года не менялся. Институт, отвечающий за разработку генплана, был упразднен в 2008 году. Если есть в этом острая необходимость, нужно воссоздать такой институт снова», — сказал глава государства.

Н. Назарбаев акцентировал внимание и на необходимости продолжения акиматом работы по выявлению неиспользуемых земельных участков, а также их изъятию и эффективному освоению.

«500 гектаров городской земли до сих пор остаются неосвоенными. Между тем земля — это главный актив развития любого крупного города. Надо кардинально перестроить работу органов архитектуры и строительства. Градостроительная политика должна соответствовать современным трендам», — считает президент.

Глава государства высказался также о необходимости разработки программы по дальнейшему улучшению архитектурного облика и модернизации центральной части города, сокращению ветхого и аварийного жилья, благоустройству улиц. Было отмечено, что многие знаковые объекты города находятся в ведении центральных государственных органов, которые не уделяют им должного внимания.

«В запущенном состоянии находятся роща Баума, Ботанический сад. Серьезная реконструкция требуется Дворцу спорта имени Балуана Шолака. Министерства выделяют средства на эти объекты по остаточному принципу, в то время как акимат в силу бюджетного законодательства помочь им не может. Если центральным госорганам некогда заниматься этими объектами, тогда необходимо передать их в ведение местных исполнительных органов», — сказал он.