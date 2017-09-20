В Казахстане может появиться новый сервис безналичных платежей

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Международная платежная система Visa намерена внедрить в Казахстане новый сервис.

Как сообщили в среду представители Visa, новая технология представляет собой платежный сервис, который позволяет осуществлять безналичные платежи через мобильный телефон путем сканирования QR-кода в мобильном приложении mVisa.

«Это решение открывает ряд преимуществ цифровой коммерции для финансовых учреждений, торговцев и потребителей. (…) Все это будет способствовать ускорению глобального перехода от наличных денег к электронным платежам», — считает генеральный менеджер Visa в странах Центральной Азии Галым Табылдиев.

По его словам, поскольку мир движется к цифровизации, то каждая страна со временем перейдет частично или полностью на безналичные расчеты.

«Уже сейчас мы видим, что во многих государствах оплачивать покупки можно не только пластиком, но и смартфоном. А в скором будущем для осуществления транзакций достаточно будет сканировать сетчатку глаза или отпечаток пальца», — уверен Г. Табылдиев.