Экс-главу СПК «Атырау» поместили под домашний арест

Атырау. 21 сентября. КазТАГ — Бывшего председателя правления социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Атырау» отправили под домашний арест, передает корреспондент КазТАГ.

«Следственный судья суда №2 города Атырау применил «домашний арест» в отношении жителя Атырау Т.А., который подозревается по части 4 статьи 361 УК РК, то есть злоупотребление должностными полномочиями», — сообщили в Атырауском областном суде в четверг.

По данным следствия, речь идет о бывшем председателем правления АО «НК «СПК Атырау» Абате Тасимове. Сообщается, что подозреваемый, зная об отсутствии предмета залога как гарантии по возврату суммы займа, принял решение о финансировании проекта «Строительство швейного цеха и мясного павильона». Был предоставлен заем в размере Т47 млн 853 тыс. для ТОО «Байтерек-2013».

Как сообщалось, 20 сентября депутат маслихата Атырауской области А.Тасимов был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Кроме того, ранее также было заведено уголовное дело в отношении заместителя председателя правления АО «Национальная корпорация СПК «Атырау» Жанмурата Есжанова. В конце августа суд признал его виновным по ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст.369 (служебный подлог) УК РК и назначил ему штраф в Т1,3 млн с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Главным эпизодом в уголовном деле было подписание им заведомо ложного акта приема-передачи 15 тонн непригодного мяса птицы на сумму Т8,4 млн для стабилизационного фонда Атырауской области.

Как заявляли в антикоррупционной службе, «по фактам злоупотребления должностными полномочиями при формировании стабилизационного фонда продовольственных товаров» следствие было начато против целой группы сотрудников СПК.