Астана. 21 сентября. КазТАГ — Индия договаривается о реализации нефтехимического проекта в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

В Астане завершилось 13-е заседание казахстанско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, на котором стороны договорились о расширении взаимодействия.

«Будут рассмотрены возможности расширения сотрудничества в разведке и добыче углеводородов и обеспечения участия индийских компаний в нефтегазовом секторе Казахстана. Индийская сторона также изучит возможность реализации нефтехимического проекта в Казахстане. В ответ Казахстан выразил заинтересованность в поставках газа в Индию», — говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, Казахстан и Индия выразили готовность продолжать сотрудничество в области поставок казахстанского природного урана и изучить возможность сотрудничества в области поставок ядерного топлива и его компонентов.

«Стороны договорились определить совместные проекты по применению ядерной науки в сферах медицины, промышленности и сельского хозяйства с целью дальнейшего развития двусторонних отношений в области мирного использования атомной энергии», — уточняется в информации.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области возобновляемой энергии. В частности, Индия предложила Казахстану присоединиться к Международному солнечному альянсу (МСА).

«Принято решение углублять сотрудничество в угольном, горнорудном и минеральном секторах экономики… Индийская сторона предложила организовать программы обучения и наращивания потенциала с помощью Геологической службы Индии (GSI) и Индийского бюро шахт (IBM) в области разведки и регулирования для персонала из Казахстана», — указано в информации.

Стороны также продолжат активное сотрудничество в космической сфере по развитию спутников связи; стартовой площадке и ракете-носителю; спутникам наблюдения земли, наземным сегментам и приложениям.

«Рассматриваются возможности реализации совместных проектов по строительству/аренде или приобретению терминальных мощностей в западных портах Индии (Мундра или Мумбай) и создания оптимальных транспортных схем между Казахстаном и Индией», — перечисляется в информации.

Помимо этого Казахстан и Индия договорились развивать сотрудничество в области физической культуры и спорта, включая йогу, а также в области здравоохранения. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в направлении казахстанских пациентов в клиники/больницы Индии. В свою очередь, индийская сторона окажет необходимую поддержку по упрощению визового режима для пациентов и их сопровождающих лиц. Также достигнута договоренность о создании узла телемедицинской сети Центральной Азии в Казахстане.

В свою очередь, для развития и углубления двусторонних связей в области сельского хозяйства стороны договорились подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельскохозяйственных исследований и образования между АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» и Индийским советом сельскохозяйственных исследований.

Индийская сторона также пригласила казахстанские компании принять участие в международных выставках «World Food India» в ноябре 2017 года и «EIMA AgriMarch India 2017» 7-9 декабря в Нью-Дели.

Стороны отметили позитивные сдвиги по сотрудничеству в области гражданской авиации между двумя странами. Все детали двустороннего сотрудничества стороны намерены обсудить в ходе встречи в рамках конференции ICAN, которая пройдет в Коломбо с 4 по 8 декабря.