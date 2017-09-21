Назарбаев назвал 2 новых района Алматы «точками роста» предпринимательской активности

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Астана. 21 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление по итогам рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

По мнению президента, Алматы «сформировался как крупнейший экономический центр и стал современным казахстанским мегаполисом мирового уровня».

«В городе образованы два новых района — Алатауский и Наурызбайский, где созданы все необходимые условия для занятия бизнесом. Именно там сейчас находятся «точки роста» предпринимательской активности», — приводится мнение президента в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Как отметил президент, в Алматы «осуществляется плодотворная деятельность, направленная на системное улучшение инфраструктуры, создание благоприятных условий для комфортного проживания жителей». «Уже проведена комплексная реконструкция улиц Панфилова и Жибек жолы, в рамках которой созданы удобные прогулочные зоны для пешеходов. Необходимо также продолжать работу по озеленению города и обеспечить полноценное функционирование арычной системы», — считает Н.Назарбаев.

«За годы независимости показатели экономики города стремительно росли и достигли высоких значений. По представленным мне данным, сегодня объем экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это является показателем успешного развития не только города, но и страны в целом. Сейчас Алматы является донором республиканского бюджета и демонстрирует лучшие показатели малого и среднего бизнеса по всей республике», — подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, он отметил, что в Алматинской области также проводится большая работа. В частности, социально-экономическое развитие региона идет опережающими темпами в сфере строительства, транспортно-транзитной отрасли и сельском хозяйстве.

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