Астана. 21 сентября. КазТАГ – Казахстан намерен запустить серийное производство электромобилей, сообщила пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

«Казахстан стремится соответствовать мировым трендам, поэтому планируется реализовать производство электромобилей в РК. Опытный выпуск автомобилей на электротяге уже был апробирован на костанайском заводе. Проведены масштабные исследования о возможности эксплуатации автомобилей в климатических и инфраструктурных условиях нашей страны. Идет работа по понижению стоимости электромобиля для конечного покупателя. Оператором РОП начата работа по развитию инфраструктуры для электрических автомобилей», — сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев на V Форуме машиностроителей Казахстана.

А.Айдарбаев отметил значимость развития электротранспорта для Казахстана. Так, одним из мировых трендов является развитие производства экологически чистых машин в целях защиты окружающей среды, в первую очередь, электромобилей. Мировые производители Китая, Европы и США объявляют о полном отказе от выпуска и продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На российском рынке прогнозируется, что к 2020 году 4-5% общего объема продаж будет приходиться на электрокары. В 2016 году уровень продаж электромобилей во всем мире поднялся до рекордной отметки в 750 тыс. По данным международных агентств, объем электромобилей в мире растет с 2010 года и в 2016 году переступил 2-миллионный порог.

Между тем сообщается, что производитель – костанайский завод ТОО «СарыаркаАвтопром» – определился с моделью электромобиля для серийного производства. Этой моделью станет JAC iEV7.

А.Айдарбаев также отметил, что машиностроение является одной из тех отраслей промышленности, которая непосредственно влияет на социальное и экономическое развитие страны. Предприятиям, которые намерены добиваться успеха, повышать эффективность, вкладывать средства в техническое обновление, выпускать конкурентоспособную продукцию и завоевывать глобальные рынки, будет оказано всестороннее содействие.