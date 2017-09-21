Заместителю директора павлодарского филиала «КазАвтоЖол» продлили арест до 23 октября

Павлодар. 21 сентября. КазТАГ – Заместителю директора павлодарского филиала АО «КазАвтоЖол» Амантаю Касымханову продлили арест до 23 октября, сообщает корреспондент КазТАГ.

Постановление о продлении ареста до 5 месяцев вынес уголовный суд города Павлодар, удовлетворив ходатайство следственных органов.

Напомним, в мае текущего года службой экономических расследований комитета госдоходов министерства финансов РК была пресечена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Нурлы жол» на реконструкцию автодороги Центр – Восток на территории Павлодарской области.

23 мая был задержан и водворен в ИВС УВД г.Павлодар заместитель директора павлодарского областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» А. Касымханов по подозрению в растрате Т3 млрд.

По ранее озвученной версии, подозреваемый на одном из участков утвердил сокращение расходов путем несанкционированной замены материалов, а на другом – завышенную корректировку сметы. Его действия были квалифицированы как «покушение на присвоение и растрату чужого имущества» и «покушение на мошенничество».