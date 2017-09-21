Экспо-2017 удалось, но весьма специфично 21.09.2017 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 23 0 Политолог Эдуард Полетаев о финансах, имидже, зрелищах и просветительской функции comments powered by HyperComments Похожие материалы: На ЭКСПО-2017 с участием Первого заместителя Премьер-Министра РК А. Мамина и заместителя Председателя Правительства РФ А. Дворковича состоялось открытие Национального дня Российской Федерации Правительство РК установило предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда ОСМС на 2017 г. «Бакытжан Сагинтаев подводит итоги первого года своей деятельности». «О введении латиницы в Казахстане». «Асхана – Ashana. По предлагаемому алфавиту следует читать аШана?». «Пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы» Народные новости. 6 сентября 2017 г. Народные новости. 12 сентября 2017 г.