Казахстан вернул Индии почти 50 тонн кунжута и лука, ввезенных без сертификата

Астана. 21 сентября. КазТАГ – Казахстан вернул индийским поставщикам почти 50 тонн очищенного кунжута и лука, ввезенных без фитосертификата, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«При ввозе из Индии продукции в 2 случаях (кунжут очищенный – 36,654 тонн, лук репчатый – 16,77 тонн) отсутствовал фитосанитарный сертификат», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МСХ.

В целом отмечается, что с 9 по 15 сентября 2017 года при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, ввезенной на территорию Казахстана, выявлено 8 фактов нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза в области карантина растений.

В частности, из России в 3 случаях ввезена продукция (картофель – 2 тонны, лук – 8 тонн, томаты – 20 тонн) без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом.

Был также нарушен запрет на ввоз ручной клади из Узбекистана – ввезены срезы 501 розы.

Кроме того, при ввозе из Азербайджана 4 тонн персиков выявлен карантинный объект – восточная плодожорка, а при ввозе из Узбекистана хурмы весом 0,627 тонны выявлен карантинный объект – червец Комстока.

«Нарушители привлечены к административной ответственности. Вышеперечисленная подкарантинная продукция общим весом 88,051 тонны (…) возвращена на территории стран-экспортеров», — отмечает пресс-служба минсельхоза.