Сменился глава совета директоров РД КМГ

Астана. 21 сентября. КазТАГ – Даурен Карабаев избран новым председателем совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ), сообщила пресс-служба компании.

«АО «РД КМГ» провело очередное очное заседание совета директоров, в ходе которого Д. Карабаев избран председателем совета директоров РД КМГ вместо Игоря Гончарова в связи с его уходом из АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ), — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что Д. Карабаев является исполнительным вице-президентом, финансовым директором НК КМГ, а также является членом совета директоров РД КМГ с мая 2017 года.

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи компании, с учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай» и «ПетроКазахстан Инк.», в 2016 году составил 12,2 млн тонн (245 тыс. барр. в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ, с учетом долей в совместных предприятиях, по состоянию на конец 2016 года составил 182 млн тонн (1327 млн барр.).