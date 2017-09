Три крупных кризиса в мире - российско-украинский конфликт, охваченный военными действиями Ближний Восток и северокорейская ракетная угроза - сигнализируют о том, что вот-вот может грянуть еще одна мировая война

Турецкая газета Daily Sabah опубликовала статью Маркара Есаяна под названием «Probability of a World War III in the midst of current crises» — «Вероятность третьей мировой войны в контексте нынешних кризисов».

В предисловии к ней говорится так: «Нынешние три крупных кризиса в мире — российско-украинский конфликт, охваченный военными действиями Ближний Восток и северокорейская ракетная угроза — сигнализируют о том, что вот-вот может грянуть еще одна мировая война».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Мы имеем дело с тем фактом, что сейчас в мире есть три зоны повышенного риска, которые со временем могут дать толчок возникновению III мировой войны.

Прежде чем начать их рассмотрение, я хотел бы напомнить знаменитое высказывание Эйнштейна: «Я не знаю, каким оружием будут сражаться в III мировой войне, но в IV мировой войне будут сражаться палками и камнями».

Первой проблемной зоной является российско-украинский кризис. Вторая — это, конечно, Ближний Восток. А третьей такой зоной является кризис, который в последнее время выходит на передний план, — северокорейский фронт.

В каждом из названных случаев США и Россия представляют собой стороны, вовлеченные в конфликт или в процесс его урегулирования, вне зависимости от того, имеет ли этот кризис место в пределах их собственных границ или нет. Разумеется, многие другие страны также дают знать о себе в указанных зонах или, по крайней мере, пытаются сделать это. Развитие ситуации в Мьянме привело к возникновению еще одной масштабной конфликтной зоны на Дальнем Востоке наряду с кризисом, связанным с Северной Кореей.

Обоснованно или нет, но Россия исторически считает Балтийское море и польскую границу «красной линией» своей национальной безопасности. И она вряд ли оставила бы без ответа попытку отодвинуть эту линию до восточных пределов Украины в целях ее интеграции в НАТО и Европейский Союз. То же самое можно сказать и о Грузии, попытка которой вступить в НАТО спровоцировала вторжение России в (закавказский) регион через Абхазию и Осетию.

Здесь, как представляется, следует — если судить с точки зрения Украины, Крыма и Грузии — критиковать интервенции России. Но нельзя не сказать и о том, что США и западный альянс, вступив в действие без предвидения вмешательства России, или исключив такую ​​возможность, не только проявили близорукость, но и спровоцировали возникновение серьезных последствий в результате.

В ряду внешнеполитических целей России есть такие две, которые остаются неизменными на протяжении веков, и их можно охарактеризовать так: устранение опасности военной угрозы западным границам на дальних подступах и обеспечение выхода к теплым морям. Невозможно составлять планы, не понимая страха перед такой угрозой и связанных с ним целей.

Корреляция нынешних кризисов

Следовательно, мир сейчас сталкивается с серьезным кризисом. На каждую из сторон ложится ответственность за это. Кризис на Украине напрямую связан с событиями в Сирии и другими проблемами на Ближнем Востоке. Россия рассматривает сирийский конфликт как шанс укрепить свою позицию в украинском кризисе, вернуть себе козырную карту, которую она потеряла во время ливийского кризиса, превратить Сирию в российскую базу и получить доступ к теплым морям, хотя у нее самой нет побережья, омываемого теплыми водами.

Неэффективная и эрратическая политика Обамы способствовала закреплению Россией за собой роли основного субъекта в урегулировании сирийского конфликта и даже палестинского вопроса.

Поэтому выходит, что, если дела пойдут еще хуже, кризисы в этих двух регионах могут потянуть друг друга за собой, сработав по принципу сообщающихся сосудов.

Кроме того, северокорейский кризис может вызвать столкновение между США и Россией. Хотя Северная Корея оставалась близкой к Китаю, особенно после распада Советского Союза, Россия не станет бездействовать, если США совместно с Южной Кореей предпримут в отношении нее агрессивные действия, пересекая 38-ю параллель».

