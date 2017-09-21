Оптимизировать объемы бесплатной медпомощи до «реалистичных финансовых возможностей» предлагают в минздраве РК

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Оптимизировать объемы бесплатной медпомощи до «реалистичных финансовых возможностей» предложил директор департамента управления проектами министерства здравоохранения (МЗ) РК Тимур Султангазиев.

«Необходимо определить четкие границы обязательств государства (в рамках государственного объема бесплатной медпомощи – КазТАГ). В этой связи предлагается рассмотреть вопрос оптимизации пакетов медпомощи до реалистичных финансовых возможностей путем лимитирования некоторых видов медуслуг и формирования адекватных тарифов», — сказал Т. Султангазиев в ходе круглого стола по внедрению обязательного социального медицинского страхования в четверг.

Какие услуги, предоставляемые сегодня бесплатно, будут лимитированы, Т.Султангазиев не уточнил. Однако он добавил, что «поэтапное расширение пакета обязательного социального медстрахования (ОСМС) создаст стимул для незастрахованных граждан стать участниками системы путем уплаты взносов».

По мнению Т. Султангазиева, если не вводить лимитирование, Казахстан и дальше будет сталкиваться с проблемой финансового обеспечения медуслуг, «обусловленной ростом численности населения, особенно детей и граждан старше 60 лет, являющихся наиболее активными потребителями медуслуг».

Как сообщалось, сегодня дефицит финансирования ГОБМП составляет порядка 540 млрд тенге, или 38% от потребности.