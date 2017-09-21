Проводятся необходимые процедуры по доставке тела погибшего в Канаде казахстанца на родину – МИД РК

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Проводятся необходимые процедуры по доставке тела погибшего в Канаде казахстанца на родину, сообщили в министерстве иностранных дел РК.

«Подтверждаем информацию о гибели нашего соотечественника Метхата Абенова в результате падения с высоты в горах Ванкувера 17 сентября», — говорится в сообщении в четверг.

При этом отмечается, что «есть определенные требования канадской стороны – страны пребывания, ее законодательства».

«Бумаги собираются, этим сейчас занимаются», — уточнили в МИД.

Также в министерстве прокомментировали сбор денежных средств в интернете на транспортировку тела погибшего.

«Очень часто поступают вопросы, почему МИД, почему правительство не оплачивает и так далее. Хотели бы на опережение подсказать, что это предусматривается только в форс-мажорных ситуациях, если у пострадавшего или родственников нет никакой возможности. В данном случае родственники в лице матери пострадавшего Метхата не обращалась с просьбой к властям нашей страны по части финансирования, наши дипломаты оказывают помощь консультативно-правового характера», — сказали в МИД Казахстана.

Как стало известно, друзья погибшего М.Абенова обратились к его матери с намерениями покрыть расходы по транспортировке тела, они и начали сбор средств в интернете.

Напомним, 17 сентября в Канаде в результате падения с высоты в горах Ванкувера погиб казахстанец М.Абенов. Он работал в частной канадской компании.