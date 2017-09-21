«В Казахстане коррумпированы практически все сферы деятельности человека». «Комплексы и спортивные залы, обошедшиеся в свое время государству в миллиарды тенге, в эти дни уходят за гроши». «Есть ли в казахстанской власти бессеребренники?»

Сетевой Казахстан. 21 сентября 2017г.

ZAKON . KZ . «Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ» — СМИ должны будут предоставлять доказательства написанного, а в случае отсутствия таковых, публиковать опровержение.

Еще одно нововведение. В случае, если СМИ опубликовывают недостоверную информацию, а другие СМИ делают также, но со ссылкой на первоисточник, то ответственность несет только СМИ-первоисточник. Сейчас же формально ответственность должны нести все опубликовавшие дезинформацию СМИ.

CAMONITOR . COM . «Есть ли в казахстанской власти бессеребренники?» — Уголовные дела, связанные с многомиллионными хищениями бюджетных средств, заводятся в Казахстане чуть ли не каждую неделю, и этим уже никого не удивишь. В обществе давно и прочно сложилось устойчивое мнение, что высокопоставленные чиновники используют свое служебное положение не столько во благо интересов страны, сколько ради личного обогащения. При этом за кадром часто остаются реальные заслуги тех, кто на самом деле честно и бескорыстно служит государству и народу. Много ли таких государственников и бессеребренников знала и знает новейшая история Казахстана? И кто они?

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Больного нарумянить, операцию отложить» — Правительство одобрило проект нового Налогового кодекса, и с 1 января мы будем жить уже по нему, если его утвердит парламент. Эта новость могла бы стать сенсацией. А стала достаточно заурядным информационным сообщением. Почему? По двум причинам. Во-первых, старый кодекс тоже почти ежегодно обновляется, иногда по нескольку раз… Во-вторых, сами разработчики подчеркивают, что революционных изменений в структуре налогов и налоговых ставок не предвидится.

«Земля без вопросов» — На прошлой неделе наша газета опубликовала материал о том, как бесплатно получить 10 соток для индивидуального жилищного строительства. После этого в редакцию стали поступать звонки с просьбами уточнить те или иные детали. Учитывая большой интерес читателей к этой теме, мы решили ее продолжить, попросив ответить на наши вопросы эксперта по земельному праву Бакытжана БАЗАРБЕКА — Проблема и в законодательстве, и в правоприменительной практике. У нас сперва принимают закон, а потом думают, что приняли, и решают, как исправить.

«За чей счёт гешефт?» — Скандалами, интригами, подковерной борьбой и конспирологическими версиями сопровождается сегодняшняя приватизация спортивных объектов Шымкента. Комплексы и спортивные залы, обошедшиеся в свое время государству в миллиарды тенге, в эти дни уходят за гроши. Счастливые победители аукционов по весьма выгодной цене не только приобретают огромные спортивные залы с современным дорогостоящим оборудованием, техникой и землей, но и получают практически беспрепятственный доступ к государственной кормушке с ее многомиллионными госзаказами.

VLAST . KZ . «Обидно, когда начинают хамить: Божко прокомментировал свои высказывания о сельской молодёжи» — Вице-спикер мажилиса Владимир БОЖКО объяснил, что он имел ввиду, говоря пару дней назад о необходимости снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Как заявил он в среду после пленарного заседания палаты журналистам, на самом деле он считает, что в селах нужно создавать условия, при которых «не нужно будет подталкивать молодых людей выезжать в города».

CARAVAN . KZ . Светлана БРИТАНОВА — «Что недоговаривают реформаторы от ЖКХ» — Даже не припомню такого случая из своей профессиональной практики, когда, получив ответ на свои вопросы из госоргана или какой другой организации, все становилось еще более запутанным и непонятным.

«Как казахстанцев вынуждают работать легально» — Государственная программа “Орлеу” (“взлет”, “подъем”), направленная на поддержку безработных граждан республики в рамках Плана нации “100 конкретных шагов”, проходила проверку в тестовом режиме в нескольких областях страны почти два года. Ее основная цель – вернуть неработающих соотечественников в армию экономически активных казахстанцев. Прежде всего за счет денежной помощи тем, у кого месячный среднедушевой доход ниже 60 процентов от величины прожиточного минимума.

KURSIV . KZ . «Эльдар Сарсенов: "Банки должны быть готовы к ужесточению требований"» — В ближайшее время изменения коснутся всех банков. Требования к капиталу и к качеству активов, в частности, ужесточаются. Но банки должны были быть готовы к этому, так как вступление нашей страны в ЕАЭС и ВТО требует повышения конкурентоспособности от наших банков. Такое мнение высказал в интервью Къ председатель правления АО «Нурбанк» Эльдар САРСЕНОВ, комментируя последние актуальные события в банковском секторе.

EXCLUSIVE . KZ . «Рахим Ошакбаев: Блокчейн — не революция, а криптовалюта — не переворот» — Два наиболее модных в этом году слова – блокчейн и биткоин. Но, по мнению казахстанских экспертов, простым смертным еще предстоит учиться отделять «зерна от комбайна». Сегодня информационный ажиотаж вокруг технологий носит, скорее, искусственный характер, рассчитанный на впечатлительного обывателя.

365 INFO . KZ . «Качество населения Казахстана: кто уезжает и кто приезжает?» — В Казахстане рождаемость сокращается, наблюдается отток населения и одновременный приток мигрантов из других стран. Эксперты рассказали, к чему могут привести эти явления в перспективе ближайших лет. По мнению политолога Замира КАРАЖАНОВА, отток квалифицированных кадров в стране — налицо. И все это в дальнейшем может вылиться в глобальную проблему.

«Латиница и новые документы: когда менять удостоверение?» — Новое написание названия нашей страны на латинице потребует изменений в удостоверяющих документах граждан и доменных именах интернет-сайтов. Как будет осуществляться эта работа? Одномоментной замены не будет. Новые документы будут выдаваться с применением латинской графики, но уже оформленные документы будут продолжать функционировать.

«Взятки в Казахстане охотно не только берут, но и дают» — Случаев, когда мзду откровенно вымогают, стало уже немного. Люди и так сделались «понятливыми». Несмотря на все предпринимаемые меры, взяточничество и блат в Казахстане продолжают процветать. В немалой степени в результате вполне благосклонного к ним отношения солидной части населения. Деньги чиновникам и полицейским дают не только, чтобы облегчить себе жизнь, а еще и потому, что «так принято».

MATRITCA . KZ . Серик МАМБЕТОВ – «Как заработать на коррупции?» — Денежное вознаграждение ждет каждого, кто сообщит о коррупции!.. Но одно не пойму — почему государство должно платить за раскрытие одних и тех же преступлений дважды? Первый раз когда платят зарплату сотрудникам, второй раз — так называемым "дятлам". Не в обиду никому — сами тут стучим. Причем, давно.

Не пойму второго: Зачем шуметь на всю страну и звать на помощь (причем, на платной основе) в раскрытии коррупционных преступлений, когда можно открыть практически любую газету или порыться в интернете и, взяв ордер (или как у них делается), посетить коррупционера с, так сказать, официальным визитом?!

NOVGAZ.COM . Сейдахмет КУТТЫКАДАМ, главный редактор журнала «Мысль» — «Латиняне» или «кириллициане»? — Я писал в своей статье «Neprodumannoe namerenie» и повторяю еще раз, что я не противник латиницы, я за неё. Но торопиться не стоит, а восьми лет для перехода недостаточно, поэтому я говорил, что надо основательно готовиться к этому, примерно в течение 40 лет. И эта цифра имеет своё обоснование. Узбекистан уже 25 лет переходит на латиницу, и до сих пор не перешел полностью, и неизвестно, сколько еще времени потребуется для этого.

Я понимаю, что нынешние власти хотят провести латинизацию в период своего правления, чтобы остаться в истории, но в случае неудачи вместо благодарности в памяти народа они заслужат осуждение. Поэтому им сейчас, в качестве первого этапа длительного процесса перехода к латинице, надо бы серьезно заняться повышением общего уровня образования народа, и тогда последующие этапы будет легче осуществить. И потомки это оценят.

Айдар АЛИБАЕВ – «Проклятие госзакупок» — В Казахстане коррумпированы практически все сферы деятельности человека. Нормальным явлением стало определение журналистами не рейтинга эффективности работы госорганов, а рейтинга самых коррумпированных из них. Наверное, потому что эффективности никакой нет и измерять нечего. В этом театре абсурда первое место занимает то МВД, то Министерство образования, то таможня, то акиматы. Победителя определить сложно. Но первое место я, пожалуй, отдал бы коррупции в сфере госзакупок, которыми у нас занимаются все.

AZATTYQ . ORG . «В Актобе выступили против бизнеса «на горе людей»» — Десятки кладбищ в пригороде Актобе переданы в доверительное управление фирме «АК Trade solution» на пять лет. Новый прейскурант цен на услуги по организации похорон вызвал скандал. Некоторые жители задаются вопросом: можно ли делать бизнес «на горе людей»? Для решения этого спора создана комиссия.

«Прокатят ли «Матильду» в Казахстане?» — Эхо полемики вокруг фильма российского кинорежиссера Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда» долетело до Казахстана. Руководителям кинопрокатных сетей шлют электронные письма с призывом отказаться от проката этого фильма.

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