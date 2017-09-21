В МИД РК прокомментировали задержание казахстанца в Таиланде

Астана. 21 сентября. КазТАГ – Задержанного в Королевстве Таиланд казахстанца Армана Шегелова подозревают в финансовых правонарушениях, сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан информировано тайскими властями о задержании гражданина Казахстана Армана Шегелова по подозрению в совершении финансовых правонарушений в Королевстве Таиланд», — говорится в сообщении в четверг.

Также отмечается, что консульский отдел посольства Казахстана в Таиланде установило связь с задержанным соотечественником и его родственниками, а также полицией государства пребывания.

Как заверили в ведомстве, более подробная информация будет предоставлена по завершению следственных процедур.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о задержании троих иностранцев в одном из торговых центров Паттайи, в числе которых был казахстанец А.Шегелов. Отмечается, что его заподозрили в мошенничестве с использованием поддельных банковских карт.