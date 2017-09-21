Все неясности и неточности в новом Налоговом кодексе будут толковаться в пользу налогоплательщиков

Астана. 21 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Все неясности и неточности в новом Налоговом кодексе Казахстана будут толковаться в пользу налогоплательщиков, сообщил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В целях решения актуальных задач налоговой системы правительством разработан проект нового Налогового кодекса, в котором идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Данный принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры», — сказал Р. Даленов в ходе презентации проекта Кодекса «О налогах и обязательных платежах в бюджет» в мажилисе парламента в четверг.

По его словам, также предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа и по которому впоследствии изменилась позиция.

«Кроме того, требование к обоснованности доначислений будет усилено. Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования. Бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства. Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля», — пояснил вице-министр.

Наряду с этим он сообщил, что с принятием нового Налогового кодекса появляется защита от многочисленных поправок в течение года.

«Предлагается все возникающие поправки вносить консолидированно одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным обо всех изменениях Налогового кодекса. Также изменится структура Налогового кодекса. Каждый раздел будет персонализирован. То есть каждому типу налогоплательщика – свой раздел», — пояснил Р.Даленов.