10 казахстанцев находятся в зоне бедствия в Мексике, они в безопасности – МИД РК

Астана. 22 сентября. КазТАГ – 10 граждан Казахстана остаются в зоне бедствия в Мексике, они находятся в безопасности, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Наш консульский отдел находится на связи с гражданами, которые находятся на консульском учете – 10 человек по всей Мексике есть, и все они в безопасности», — сказали в ведомстве в пятницу.

Также в МИД отметили, что, по последним данным, казахстанцев среди пострадавших в результате землетрясения нет.

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Погибли по меньшей мере 286 человек.

С 20 сентября в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.